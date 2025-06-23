الدفاع المدني ينعى أحد ضباطه بعد استهداف منزله شمال غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

نعى جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، النقيب حسام حمدي أبو نادي، أحد ضباطه العاملين، والذي ارتقى شهيدًا برفقة والدته وعدد من أفراد أسرته، إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف منزلهم في منطقة الكرامة شمال القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي، إن "استشهاد النقيب حسام يمثل خسارة فادحة للجهاز، فقد كان مثالًا في التفاني والانضباط خلال خدمته، حيث التحق بالعمل في الدفاع المدني عام 2021، وتقلّد مهامًا في وحدة الإدارة والتنظيم، ثم في إدارة الاستغاثة، وكان من الضباط الذين لم يترددوا يومًا في أداء واجبهم الإنساني تحت النار".

وأضاف البيان أن استهداف ضباط وأفراد الدفاع المدني الذين يؤدون واجبهم الإنساني والإغاثي، يُعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، مشيرة إلى أن استشهاد النقيب حسام يرفع عدد شهداء الجهاز منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 122 شهيدًا.

وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني، استشهاد النقيب محمد ناصر غراب، باستهداف إسرائيلي مباشر لشقته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ودانت استمرار استهداف العاملين لديها، مؤكدة أن جميع العاملين هم في حالة طوارئ يتم استدعائهم وقت احتياجهم في العمل الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين