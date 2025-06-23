"كنائس الشرق الأوسط" بغزة يقدم الرعاية الأساسية لأطفال سوء التغذية، والنساء الحوامل، والمرضى المزمنين مجاناً

في ظل الظروف الراهنة، تُعدّ الخدمات الطبية المُنظّمة شريان حياة حقيقيًا في قطاع غزة. يُقدّم مجلس كنائس الشرق الأوسط، من خلال دائرة خدمة اللاجئين الفلسطينيين بغزة، نموذجًا حيويًا لتنظيم الحجوزات الطبية للفئات الأكثر ضعفًا وحاجة.

يهدف هذا النظام إلى ضمان وصول الرعاية الصحية اللازمة لـأطفال سوء التغذية، والنساء الحوامل، والمرضى المزمنين بشكلٍ مجاني.

الفئات المستهدفة بالرعاية في عيادة النصيرات

يُركّز مجلس الكنائس جهوده على تقديم الدعم الطبي للفئات التالية، لضمان حصولهم على الأولوية في الحجوزات:

- أطفال سوء التغذية: يعاني العديد من الأطفال في غزة من سوء التغذية بسبب الظروف الصعبة، وتقدم العيادة لهم الرعاية والمتابعة اللازمة.

- النساء الحوامل: لضمان صحة الأم والجنين، توفر العيادة مواعيد منتظمة للمتابعة والعناية بالحوامل.

- المرضى المزمنون: يحتاج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى رعاية مستمرة وأدوية منتظمة، وتُسهّل العيادة عليهم عملية الحصول على هذه الخدمات.

كيفية حجز موعد في عيادة النصيرات

لتنظيم عملية الحجوزات وضمان فعاليتها، تعتمد العيادة على نموذج إلكتروني بسيط لجمع المعلومات الأساسية من المرضى.

يتضمن النموذج الحقول التالية:

- اسم المريض رباعي: لتحديد هوية المريض بشكل دقيق.

- رقم هوية المريض: لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح وربطها بالسجلات الطبية.

- تاريخ الميلاد: معلومة أساسية لتصنيف المريض وتحديد الفئة العمرية.

- التاريخ: لتحديد الموعد المطلوب.

- التخصص: لتوجيه المريض إلى الطبيب المناسب حسب حالته.

- رقم جوال للتواصل: ضروري للتواصل مع المريض لتأكيد الموعد أو في حالات الطوارئ.

- عنوان السكن: لتحديد المنطقة الجغرافية للمريض، مع خيارات تشمل النصيرات، البريج، الزوايدة، دير البلح، وخانيونس. هذا يساعد في فهم التوزيع الجغرافي للمرضى وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

ملاحظات تود إضافتها: مساحة للمريض لإضافة أي تفاصيل إضافية قد تكون مهمة للطاقم الطبي.

رابط التسجيل الخاص بالرعاية الصحية اللازمة لـأطفال سوء التغذية والحصول على المكملات الغذائية، يرجى الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين