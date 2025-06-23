الصِّحَّة بغزَّة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 56 ألف شهيد

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 39 شهيدًا (بينهم 1 شهيد انتشال)، و 317 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 17 شهيدًا، وأكثر من 136 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 467 شهيدًا وأكثر من 3,602 إصابة.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,685 شهيدًا، 19,518 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,998 شهيدًا و 131,559 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







المصدر / فلسطين أون لاين