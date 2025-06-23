الصِّحَّة تنشر كشوفاتٍ محدثة بأسماء الشُّهداء منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، كشوفات محدثة بأسماء الشهداء حتى تاريخ 15 يونيو 2025،في إطار التزامها بالشفافية، وتخليدًا لتضحيات أبناء شعبنا.

وقالت وزارة الصحة، إنها نشرت الكشوفات المحدثة بأسماء الشهداء الذين ارتقوا نتيجة العدوان المستمر، وذلك حتى تاريخ 15 يونيو 2025.

وتشمل الكشوفات، كشفًا بأسماء كافة الشهداء الذين يبلغ عددهم 55,202، وكشفًا بالشهداء من الأطفال، الذين وصل عددهم إلى 17,121 شهيدًا، وكشفًا بأسماء الشهداء من النساء الذين وصل عددهم إلى 9,126 شهيدةً.

وجددت وزارة الصحة التزامها بتوثيق كافة الشهداء وتحديث الكشوفات بشكل دوري، ويمكن للمهتمين وذوي الشهداء الاطلاع على الكشوفات المحدثة المنشورة تاليا.

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المصدر / فلسطين أون لاين