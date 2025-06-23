وفد "حماس" بالجزائر يزور السفارة الإيرانية

زار وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الجزائر، أمس الأحد، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للتعبير عن رفض الحركة وإدانتها للعدوان الأمريكي على إيران.

ونقل ممثل الحركة في الجزائر يوسف حمدان، رسالة الحركة التضامنية مع الجمهورية الإيرانية في ظل ما تتعرض له من "عدوان صهيوأمريكي" الهادف لفرض الهيمنة على المنطقة والإستفراد بالدول واحدة تلو الأخرى.

وأوضح مكتب حركة "حماس" في الجزائر في منشور على صفحته على فيسبوك، أن السفير الإيراني بالجزائر حمد بآبائي كان باستقبال وفد الحركة.

وأشار إلى خلفيات العدوان الصهـيوأمريكي على الجمهورية الإسـلامية، وفند الادعاءات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الأسلحة النووية، مؤكداً أن الجمهورية الإيرانية عازمة على التصدي والدفاع عن سيادتها وشعبها.

وأعرب السفير الإيراني عن "اعتزازه" بزيارة وفد الحركة، مشيراً أن "المقاومة بكل جغرافياتها في خندق واحد في مواجهة الظلم والاستكبار والعلو الصهيوأمريكي.

وأكد، أن العالم لن يشهد أمناً واستقراراً إلا بإزالة الاحتلاJ من المنطقة.

المصدر / وكالات