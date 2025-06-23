بينهم أسرى محررون وأطفال.. الاحتلال يصعّد عمليات الاعتقال في الضّفة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 40 مواطنًا، بينهم أسرى محررون، وفتية، وعدد من أفراد العائلات، وذلك في إطار التصعيد المستمر والاعتداءات اليومية بحق الفلسطينيين.

في رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت واعتقلت الأسير المحرر سلامة محمد القطاوي، وأشقاءه إياس، وعدي، ورئاس، ونجله محمد سلامة القطاوي. كما تم اعتقال الأسير المحرر بهاء محمد عوض من بلدة بدرس، إلى جانب المواطن جميل علي عبد الكريم ونجله صهيب. وامتدت الاقتحامات إلى قرية أبو قش حيث اعتقل المواطن أحمد جمال المصري والطفل عيد نعيم قاد (16 عامًا)، بالإضافة إلى الشاب عبد الكريم محمد عموش من بلدة بيتونيا.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب معاذ خضر الهريمي (28 عامًا) بعد اقتحام منزله في شارع الصف.

أما في قلقيلية، فطالت الاعتقالات كلًا من:

حمزة شريم، محمود رضوان، ساجد جبريل، براء علي حسان، الفتى محمود سليمان رضوان (شقيق الأسيرين حمادة ومتيم رضوان)، إضافة إلى عدي القدومي، مراد شتيوي، محمود أمجد شتيوي، ماجد عبد المؤمن، نهاد هاشم جمعة، فراس شتيوي من بلدة كفر قدوم شرق المدينة.

وفي الخليل، شملت الاعتقالات: من المدينة: محمد مرشد سلهب، إمام غالب رفاعية، عبد الله مشهور الرجبي، محمد محمود نيروخ،

ومن بلدة بني نعيم: فايز فواز الخضور، أحمد إسحاق الخضور، محمد منير الحجوج،

ومن تفوح: رشاد أحمد خمايسة، إيهاب أحمد خمايسة،

ومن بلدة بيت عوا: أدهم بسام شلش، محمد فادي ربحي شلش.

وفي طولكرم، اعتقل الاحتلال كلًا من:

أحمد المتروك، ليث حجازي، ونصر جراد من عزبة الجراد شرق المدينة، بعد مداهمات وتفتيشات عنيفة.

تزامنت هذه الاعتقالات مع انتهاكات ميدانية شملت تخريب محتويات المنازل، والاعتداء على بعض المعتقلين، إلى جانب نصب الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية في عدد من المناطق، خصوصًا في محافظة الخليل.

وتأتي هذه الحملة استمرارًا لنهج الاحتلال في ترويع المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من القيود على الحركة والمعيشة في مدن وقرى الضفة الغربية، في ظل تصاعد الممارسات العدوانية اليومية بحق الأهالي.

قائمة المعتقلين:

- الأسير المحرر سلامة محمد القطاوي – بيرزيت – رام الله

- إياس محمد القطاوي – بيرزيت – رام الله

- عدي محمد القطاوي – بيرزيت – رام الله

- رئاس محمد القطاوي – بيرزيت – رام الله

- محمد رئاس القطاوي – بيرزيت – رام الله

- الأسير المحرر بهاء محمد عوض – بدرس – رام الله

- جميل علي عبد الكريم – بدرس – رام الله

- صهيب جميل عبد الكريم – بدرس – رام الله

- أحمد جمال المصري – قرية أبو قش – رام الله

- الطفل عيد نعيم قاد – قرية أبو قش – رام الله

- عبد الكريم محمد حامد عموش – بيتونيا – رام الله

- معاذ خضر الهريمي – بيت لحم

- حمزة شريم – قلقيلية

- الفتى محمود سليمان رضوان – قلقيلية

- ساجد جبريل – قلقيلية

- محمود رضوان – قلقيلية

- براء علي حسان – قلقيلية

- عدي القدومي – كفر قدوم – قلقيلية

- مراد شتيوي – كفر قدوم – قلقيلية

- محمود امجد شتيوي – كفر قدوم – قلقيلية

- ماجد عبدالمؤمن – كفر قدوم – قلقيلية

- نهاد هاشم جمعة – كفر قدوم – قلقيلية

- فراس شتيوي – كفر قدوم – قلقيلية

- محمد مرشد سلهب – الخليل

- إمام غالب رفاعية – الخليل

- عبد الله مشهور الرجبي – الخليل

- محمد محمود نيروخ – الخليل

- فايز فواز الخضور – بني نعيم – الخليل

- أحمد إسحاق الخضور – بني نعيم – الخليل

- محمد منير الحجوج – بني نعيم – الخليل

- رشاد أحمد خمايسة – تفوح – الخليل

- إيهاب أحمد خمايسة – تفوح – الخليل

- أدهم بسام شلش – بيت عوا – الخليل

- محمد فادي ربحي شلش – بيت عوا – الخليل

- أحمد المتروك – طولكرم

- ليث حجازي – طولكرم

- نصر جراد – عزبة الجراد – طولكرم

المصدر / مكتب إعلام الأسرى