"مصائد الموت".. مجوعون يرفضون المساعدات تحت النار في غزة

غزة/ نبيل سنونو

في "معسكر إعدام جماعي" لا مركز إغاثة، تفترش حشود من المجوعين الأرض بأنينها الموجع، دون أن تملك ترف الانتظار، وبدلا من "الظفر" بحفنة دقيق، تكافح للنجاة من نيران إسرائيلية غادرة تهدد حياتهم.

رجال، ونساء، وأطفال، يجلسون في العراء، يضغطون أجسادهم على الطريق على أمل أن يحميهم ذلك من الموت، أو يوهمهم بأنهم خارج مرمى القناص الإسرائيلي.

مشهد أرفقه الغزي محمد أبو ريدة بكلمات موجعة: "مصائد الموت ليست مساعدات... كنت يوما شاهدا على هذا، ولن يتكرر رغم الجوع والحاجة".

كان ذلك صرخة ضمن موجة مناشدات أطلقها غزيون، ومنهم مسؤولون صحيون، في الفضاء الاجتماعي الإلكتروني، تحث الأهالي على الامتناع عن التوجه لـ"مصائد الموت" الإسرائيلية، التي تصب عليهم نيرانها بينما يحاولون الحصول على ما يسد رمق الحياة.

"مقامرة بالحياة"

هذا الموقف تبنته أيضا الأكاديمية حكمت المصري، قائلة: "لم تعد رحلة البحث عن لقمة العيش مجرد تعب يومي في غزة، بل صارت مقامرة بالحياة".

وتصف المشهد بقولها: "يخرج الشاب ليحصل على ربطة خبز أو علبة حليب، فيعود ملفوفا بالكفن، مضرجا بدمه، فوراء كل شاحنة طحين قناص ينتظر ضحيته… كفى دماء على أرصفة الجوع! حياتك أغلى من أي طرد غذائي".

هشام شابط يصف بدوره، بدقة البنية الأمنية لمراكز المساعدات المشبوهة: "لم يقف الاحتلال عند حد القتل والتشريد، بل أراد إذلال الغزي بالجوع. وحدد 4 مراكز فقط لتوزيع المساعدات، محاطة بأسلاك شائكة، وقواعد عسكرية، وتدقيق في الهويات وتصوير يعيق الوصول للطعام".

ويضيف: "لم يكن الهدف التخفيف، بل توظيف الأمن والإخضاع. أصبح الوصول للطعام أخطر من الموت ذاته".

وفي تشخيص نفسي حاد، تقول نورا زقوت: "مصيدة الموت… طريقة جديدة لتجنيد القتل في غزة بحجة المساعدات".

وتذكر أن "الآلاف يتدافعون في مساحة لا تكفي للوقوف، ويبدأ إطلاق النار بحجة حماية الشاحنات، فيحصد المزيد من الأرواح".

فداء زهدي تروي من جهتها مشهدا من قلب الزحف نحو الموت: "ثلة تنتصر حين تجد شيئًا، وثلة تأتي محمولة على الأكفان، والكثير يعود كأنه خسر معركة لأطفاله".

أما بلال بدر، فيصف اللحظة بدقة دامية: "في غزة لا تُوزع المساعدات، بل تُراق الدماء عند أبوابها... الأم التي تركت طفلها في الخيمة لتلحق طابور المساعدات، تعود إليه ملفوفة بكفن".

في السياق، يقول أحمد السباخي: "منذ 3 فبراير 2025 وحتى اليوم، لم تُوزَّع مساعدة واحدة على أي أسرة فلسطينية من شمال غزة إلى جنوبها. مسلسل مراكز المساعدات وفخاخ الموت يتواصل، وكأن الهدف من إنشائها لم يكن إطعام المجوعين، بل إسكات العالم المطالب بوقف سياسة التجويع".

ويؤكد السباخي أن المراكز الإسرائيلية - الأميركية "لا تعمل وفق أي آلية توزيع حقيقية، بل تكتفي بفتح الأبواب لتدفع الناس إلى التدافع، بين من أنهكه الجوع واستسلم، ومن يحاول استغلال الأزمة في ظل الأسعار الباهظة".

ويضيف: "في كل مرة تُفتح فيها هذه المراكز، تكون الحصيلة عددا كبيرا من الشهداء، وكأن الاحتلال يُجري تدريبا عمليا على جميع سيناريوهات الموت. أما القليل من الشاحنات التي تدخل، فتنتهي غالبا في يد العصابات المسلحة المدعومة" إسرائيليا.

ويخلص إلى أن "الاحتلال يُمارس سيناريو مدروسا بدقة: كمية قليلة من المساعدات، وعدد مستفيدين صفر".

"قلوبنا تنفطر عليكم"

"نستحلفكم بالله.. لا تذهبوا لمصائد الموت". هكذا يبدأ مدير مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، مناشدته لأهالي غزة قائلًا: "نعلم بأنكم جائعون، ومنكم من لم يدخل فمه لقمة خبز منذ أيام، لكن والله ما عدنا نستطيع تحمل هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى. قلوبنا تنفطر عليهم ونحن عاجزون".

ويضيف: "الآن لا يوجد سرير فارغ في أي مستشفى بقطاع غزة، الجرحى على الأرض، غرف العمليات ممتلئة، والطواقم منهكة لا تجد ثانية للراحة".

النداء نفسه جاء من المدير العام في وزارة الصحة د. منير البرش، الذي يخاطب المجوعين بقوله: "يا أبناء شعبنا الأبي، نناشدكم بكل حب وألم، ألا تذهبوا إلى مصائد الموت التي يُطلقون عليها زورًا 'مساعدات إنسانية'".

ويحذر الأهالي من أن "الاحتلال لا يمد يده رحمة، بل غدرًا. كل نقطة طحين باتت فخًا، وكل كرتونة غذاء أصبحت شركًا".

ويتابع: "نعم، نعلم وجع الجوع، لكن لا تجعلوا البطون الخاوية تقودكم إلى مصير مفجع. فإن الكرامة، والحفاظ على أنفسكم، أغلى من الخبز المُغمّس بالدماء".

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 7 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأميركيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

وأسفرت عمليات الاستهداف المرتبطة بما يعرف بـ"فخاخ المساعدات الأميركية الإسرائيلية" عن استشهاد 300 غزي مجوع وإصابة 2649 آخرين، إلى جانب 9 مفقودين منذ بدء هذه الخطة.

ويرعى جيش الاحتلال عصابات منظمة لنهب المساعدات في قطاع غزة، وقد اعترف رسميا بتمويلها وتسليحها وتوفير الحماية لها أثناء تنفيذ عملياتها.

وترتكب (إسرائيل) منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 186 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

ووسط حصار طويل، ثبتت لكثير من المجوعين من الدم لا من الخبز حقيقة مصائد الموت؛ بعد المجازر التي وقعت فيما تسمى مراكز توزيع المساعدات، وبات وعيهم الجمعي يقول بصوت واحد: "حياتنا أغلى من الطحين المغمس بالدم".

المصدر / فلسطين أون لاين