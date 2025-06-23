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"حماس" تُدين التَّفجير الإجرامي في كنيسة "مار إلياس" بدمشق

23 يونيو 2025 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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"حماس" تُدين التَّفجير الإجرامي في كنيسة "مار إلياس" بدمشق

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التفجير الإجرامي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل عشرين من المدنيين الأبرياء.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، أمس الأحد، تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري وحكومته.

وقدَّمت "حماس" الشعب السوري وأُسَر الضحايا، مؤكدةً ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السوري الشقيق، بكل مكوّناته على تجاوُز آثار هذه الجريمة، وتجسيد معاني الوحدة والتعاضُد، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار والتنمية.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة السورية، في تصريحات صحفية لها نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن 20 مدنياً قتلوا، وأصيب 53 جراء الهجوم الإرهابي.

وصرحت وزارة الداخلية السورية، في منشور لها عبر قناتها الرسمية على "تيليغرام"، بأن انتحارياً يتبع لتنظيم داعش الإرهابي دخل إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، وأطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #كنيسة مار إلياس #طوفان الأقصى

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