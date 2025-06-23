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محدث إيران تُسقط مسيرة "إسرائيلية وقصفٌ صاروخي جديد يستهدف الأراضي المحتلَّة

23 يونيو 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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إيران تُسقط مسيرة "إسرائيلية وقصفٌ صاروخي جديد يستهدف الأراضي المحتلَّة

أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، مسيرة "إسرائيلية" في مدينة خرم آباد غربي إيران.

وأفاد موقع نور نيوز الإيراني، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيّرة إسرائيلية من طراز هيرمس في مدينة خرم آباد صباح اليوم الاثنين.

ومن جهتها، قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن مسيّرة إسرائيلية أُسقطت في الأجواء الإيرانية، فيما زعمت هيئة البث "الإسرائيلية" أن المسيرة الإسرائيلية التي أسقطت اليوم هي الرابعة منذ بدء الهجمات على إيران.

وأشارت وكالة فارس الإيرانية إلى استشهاد أم وطفلها وجرح شخصين من نفس العائلة جراء هجوم بطائرة مسيرة "إسرائيلية" استهدفت سيارة كان يستقلونها في محافظة كرمانشاه غربي البلاد.

وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية، أن الموجة الصاروخية الـ21 ضد "إسرائيل" لم تنفذ بعد وأن العملية التي نفذت كانت من اليمن ضد أهداف بالأراضي المحتلة.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران نحو الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.

ويأتي الهجوم الجديد بعدما أطلقت إيران دفعتين صاروخيتين -صباح أمس الأحد- على الأراضي المحتلة مخلّفة دمارا كبيرا في عدة مواقع، وذلك بعد ساعات من قصف سلاح الجو الأميركي 3 منشآت نووية إيرانية.

وذكرت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أن الصواريخ سقطت الأحد بشكل مباشر في عدة مناطق "بإسرائيل"، وأضافت أن دمارا كبيرا لحق بعدد من المواقع جرّاء سقوط الصواريخ في تل أبيب الكبرى، وحيفا، ونِس تسيونا جنوب تل أبيب.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #إيران تقصف إسرائيل

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