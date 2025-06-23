مجازر لا تتوقف وقصفٌ متواصل.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 626

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 626 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 55,706 شهيداً، و 131,242 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت الصحة إلى أن من بين الحصيلة 5,647 شهيداً، و 19,201 مصاباً، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى شهيدان وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، ومناطق جباليا البلد شمالي القطاع.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال شهيد ارتقى في قصف طيران الاحتلال على منزل في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء شهداء وإصابة آخرين باستهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 5 شهداء وأُصيب أكثر من 16 آخرين، إلى جانب مفقودين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو نادي شمال غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مدينة حمد السكنية ومنطقة السطر الغربي شمالي مدينة خان يونس، محيط منطقة المقابر في حي بطن السمين جنوبي المدينة. بالإضافة لتجدد القصف الجوي على جباليا البلد شمال غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين