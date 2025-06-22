إصابات خطيرة في صفوف أسرى غزَّة بسجن مجدو إثر تطاير شظايا صواريخ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الأحد، عن إصابة عدد من أسرى قطاع غزة في سجن "مجدو" شمال فلسطين المحتلة، جراء تطاير شظايا صواريخ أطلقتها منظومة "القبة الحديدية" التابعة لجيش الاحتلال خلال اعتراضها لصواريخ إيرانية.

وأوضح المركز أن الشظايا الناتجة عن اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية سقطت داخل محيط السجن، واخترقت جدرانه مسببة إصابات مباشرة لعدد من الأسرى، بعضهم في حالات خطيرة، وذلك وسط ظروف احتجاز قاسية وانعدام الرعاية الصحية.

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع حتى اللحظة نقل الأسرى المصابين إلى المستشفيات، كما ترفض توفير الرعاية الطبية اللازمة، ما يفاقم الوضع الصحي ويعرض حياة المصابين للخطر.

ودعا المركز إلى تدخل عاجل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية، للكشف عن أسماء الأسرى المصابين وتمكين الطواقم الطبية المستقلة من دخول السجن وتقديم العلاج الفوري.

كما طالب بفتح تحقيق دولي في الواقعة ومحاسبة الاحتلال على تعريض حياة الأسرى للخطر، مؤكدًا أن ما جرى يُعد انتهاكًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الثالثة التي تكفل حماية الأسرى في زمن النزاعات المسلحة.

المصدر / فلسطين أون لاين