PJPC: الاحتلال يستهدف خيام الصحفيين قرب "ناصر" ويعرّض حياتهم للخطر

غزة/ فلسطين أون لاين

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بشدة "الإسرائيلية" المتكررة التي طالت مخيم الصحفيين المقام قرب مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، معتبرًا أن ما جرى يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويهدد سلامة الطواقم الإعلامية بشكل مباشر.

وأوضح المركز في بيان صدر اليوم، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب ووسط خان يونس تسببت في تطاير شظايا صواريخ وطلقات نارية وصلت إلى محيط خيام الصحفيين، مما أجبر عددًا كبيرًا منهم على مغادرة الموقع في ظروف أمنية بالغة الخطورة.

ويضم المخيم الإعلامي 38 خيمة تؤوي نحو 280 صحفيًا محليًا ودوليًا، يقيمون قرب المجمع الطبي لمواصلة تغطية ما يجري ميدانيًا في القطاع. غير أن تصاعد وتيرة الهجمات دفع مؤسسات إعلامية عدة إلى إخلاء مواقعها، وهو ما أثّر سلبًا على قدرة الصحفيين على أداء مهامهم الصحفية، وقيّد تغطيتهم للأحداث.

وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تُعدّ انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تنص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات، باعتبارهم مدنيين لا يجوز استهدافهم أو تقييد عملهم. كما شدد على أن استهداف البنية التحتية الإعلامية يُعدّ جريمة بموجب القانون الدولي.

ودعا مركز PJPC المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحماية الإعلاميين إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، وضمان توفير ممرات آمنة لعمل الصحفيين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين