مضيق هرمز: الورقة الأقوى لدى إيران… ماذا يعني إغلاقه؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

في ظل التصعيد المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، وتنامي المواجهة بين طهران وتل أبيب، يبدو أن مضيق هرمز أصبح في قلب الاستراتيجية الإيرانية كأقوى أداة للضغط والردع. فما الذي يعنيه فعلاً إغلاق هذا المضيق؟.

يربط الممر المائي الخليج بالمحيط الهندي، حيث تقع إيران شماله والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جنوبه.ويبلغ طوله 161 كيلومترا وعرضه 32 كيلومترا تقريبا في أضيق نقطة فيه، حيث يبلغ عرض الممرات الملاحية في كل اتجاه 3 كيلومترات ونيف.

غير أن أعماقه الضحلة تجعل السفن التي تمخر عبابه عرضة للألغام، كما أن قربه من اليابسة -وإيران على وجه الخصوص- يجعل السفن تواجه خطر الصواريخ التي تنطلق من الشواطئ أو الاعتراض من قبل زوارق الدوريات والمروحيات.

ومما يعكس أهمية مضيق هرمز أن السفن العملاقة نقلت عبره في عام 2024 وحده ما يقرب من 16.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات من السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ. كما أن أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز -معظمها من دولة قطر– عبرت من خلاله في الفترة نفسها.

وأوضح الخبير الإستراتيجي في مجال النفط، جوليان لي، أن ربع تجارة النفط العالمية تقريبا يمر عبر هذا الممر المائي الضيق عند مدخل الخليج، وإذا حالت إيران دون وصول الناقلات العملاقة التي تنقل النفط والغاز إلى الصين وأوروبا وغيرها من المناطق الرئيسية المستهلكة للطاقة، إلى مياه الخليج فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل هائل وسريع وربما زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للطاقة العالمية؛ يمر من خلاله ما يقرب من 20% من إنتاج النفط العالمي وثلث تجارة الغاز المسال. ويقع بين إيران وسلطنة عمان، وهو الطريق البحري الوحيد من الخليج الفارسي إلى البحر المفتوح، ويشكل مركز ثقل إقليمي واقتصادي عالمي.

ويعد تلويح إيران إغلاق الهُرمز تهديدًا استراتيجيًا أقوى من الرد العسكري المباشر، لأنه يلوّح بإمكانية تعطيل الاقتصاد العالمي.

لماذا تهدد إيران بإغلاقه؟

نقلت تقارير إعلامية أن إيران وضعت إغلاق المضيق كخيار جدي وجزء من استراتيجيتها للردّ على الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، ويقول عضو البرلمان الإيراني والحرس الثوري إسماعيل قصاري إن "إغلاق هرمز قيد الدراسة الجاد" ، ويرى في ذلك رسالة ردع استراتيجية.

تداعيات اقتصادية عالمية مرتقبة

أسواق النفط العالمية تُراهن على موجة صدمة، إذ يتوقع أن تصل أسعار خام برنت إلى أكثر من 100 – 150 دولارًا للبرميل في حال إغلاق المضيق لفترة طويلة .

وقد شهدت الأسعار بالفعل قفزات تزيد على 7–14% عقب التهديدات الأخير، بينما يقلق خبراء من تأثيرات ذلك على التضخم العالمي، خصوصًا في أوروبا وأمريكا.

القوى الدولية بين التخويف والتدخل

الولايات المتحدة وحليفتها المملكة العربية السعودية والإمارات تُشير إلى احتمال تدخل عسكري عاجل لدعم الملاحة البحرية والحفاظ على حرية المرور، بينما تتحسب لحماية خطوط الطاقة العالمية .

الصين واليابان والهند تُشكّل أبرز المستفيدين لكن أيضًا الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار؛ حيث تعتمد بشكل كبير على النفط الخليجي حوالي 65% من صادرات إيران تأتي من عبر المضيق.

الاتحاد الأوروبي يضغط دبلوماسيًا لممارسة ضبط النفس، مع تكثيف دور فرنسا في عملية مراقبة الملاحة البحرية.

أدوات الرد الإيراني داخل المضيق

إيران لا تحتاج لإغلاق كامل لطمر الصوت؛ فبإمكانها:

تعطيل ملاحة السفن عبر حرب إلكترونية أو التشويش على نظام الـGPS .

نشر ألغام بحرية ذكية متعددة الأنواع، وقطع بحرية سريعة مسلحة ﴾من إمكانية مئات الألغام البحرية

إطلاق صواريخ مضادة للسفن وجسيمات من الطراز الصيني–روسي من الجزر والمشرفات القريبة ﴾مثل طائرات مسيرة وسواحل مسلحة

مخاطر إغلاق المضيق… ماذا يعني للعالم؟

انكماش الطاقة العالمية: تعطل الملاحة سيؤدي إلى فقدان ما يقدر بـ7–8 ملايين برميل يوميًا من صادرات النفط عبر المضيق .خطر ركود عالمي وتضخم مرتفع: قفزة الأسعار ستنعكس على أسعار الوقود والتجارة، وقد تتسبب في أزمة مالية واختلالات اقتصادية مماثلة لأزمة النفط عام 1970 .

رد الفعل العسكري: احتمال تصعيد مواجهات بحرية مباشرة، مع تدخل سريع من القوى الدولية الكبرى والمنظمات البحرية.

ما الدول الأكثر اعتمادا على مضيق هرمز؟