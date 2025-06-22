الدِّفاع المدنيِّ: الاحتلال يواصل منعنا من انتشال جثامين شهداء شمال غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفضها السماح لطواقمه بالوصول إلى منطقة "الصالة الذهبية" في محيط السودانية شمال قطاع غزة، لانتشال جثامين الشهداء الذين ما تزال أجسادهم ملقاة في المكان منذ أيام.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي: "لا تزال طواقمنا بانتظار رد جيش الاحتلال على طلبنا الثاني، الذي جرى تقديمه بواسطة مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)، بهدف السماح لنا بالدخول إلى منطقة السودانية، قرب الصالة الذهبية، وانتشال جثامين الشهداء الطاهرة التي لا تزال محتجزة هناك منذ ارتكاب المجزرة بحق عشرات الشبان الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات."

وأشار البيان إلى أن الاحتلال سمح يوم الأربعاء الماضي، وبعد جهود ومساعٍ متعددة من مكتب "أوتشا"، لطواقم الإنقاذ بالوصول إلى الموقع للمرة الأولى منذ وقوع المجزرة، حيث تم انتشال جثامين 15 شهيدًا، بعضها كان في حالة تحلل وتغيّرت ملامحها بسبب طول المدة التي بقيت فيها في العراء.

وأضاف: "رغم وجود مؤشرات على وجود مزيد من الجثامين في المكان، إلا أن قوات الاحتلال ترفض حتى اللحظة إعطاء الإذن لدخول طواقمنا مجددًا، ما يعرقل استكمال عمليات البحث والانتشال، ويعيق تسليم الجثامين لذويهم ودفنها وفق الأعراف والكرامة الإنسانية."

وإلى جانب هذه العرقلة، أوضح البيان أن الاحتلال يرفض كذلك التنسيق لعمليات إنقاذ إنسانية أخرى، تتعلق بحالتين منفصلتين لامرأتين فُقدتا في شمال القطاع، إحداهما من عائلة "سالم" فقدت آثارها عند مدخل مشروع بيت لاهيا، والأخرى من عائلة "العطار" اختفت قرب مدرسة أبو تمام في بلدة بيت لاهيا، دون السماح بأي تدخل ميداني للبحث عنهما.

ووصف الدفاع المدني في ختام بيانه ممارسات الاحتلال بأنها "انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، وتحدٍّ مباشر للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على احترام جثامين الضحايا المدنيين وتسهيل عمليات انتشالهم"، داعيًا المنظمات الدولية، وخصوصًا الجهات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى "التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للسماح بعمليات الانتشال والبحث والإنقاذ في المناطق التي لا تزال مغلقة ميدانيًا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 55,706 شهيداً، و 131,242 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

وأفادت الوزارة بغزة في تقرير إحصائي لعدد ضحايا الإبادة المتواصلة على القطاع، وصول 51 شهيداً (بينهم 3 شهداء انتشال)، و104 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في تقريرها اليوم علة وجود أعداد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن من بين الحصيلة 5,647 شهيداً، و 19,201 مصاباً، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.