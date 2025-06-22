الاحتلال يواصل عمليَّات التَّجريف الواسعة في مخيَّم نور شمس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات التجريف الواسعة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ضمن العدوان المستمر على المخيم لليوم الـ134 على التوالي.

وسرّعت قوات الاحتلال من وتيرة عمليات الهدم في مخيم نور شمس، واستخدمت ست جرافات من النوع الثقيل، واستهدفت المباني السكنية في حارة المنشية ومحيطها، وسوّتها بالأرض وفتحت شوارع واسعة مكانها، وذلك في إطار العدوان المتواصل منذ أسابيع.

وخلال الأسبوع الماضيين شهد مخيم طولكرم عمليات هدم طالت أكثر من 50 مبنى، ما تسبب في فتح شوارع واسعة في قلب المخيم، إضافة إلى الأضرار الكبيرة والدمار الواسع في حارات البلاونة والعكاشة والنادي والسوالمة والحمام والمدارس.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في أيار/ مايو الماضي، أنها يعتزم هدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، و48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمنطقة.

وشددت قوات الاحتلال حصارها المطبق على المخيمين ومحيطهما، مع انتشار واسع لفرق المشاة والآليات العسكرية في الأزقة والمداخل، ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر يستهدف كل من يقترب من المنطقة.