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51 شهيدًا خلال 24 ساعة... حصيلة جديدة لحرب الإبادة في غزَّة

22 يونيو 2025 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
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51 شهيدًا خلال 24 ساعة... حصيلة جديدة لحرب الإبادة في غزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 55,706 شهيداً، و 131,242 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

وأفادت الوزارة بغزة في تقرير إحصائي لعدد ضحايا الإبادة المتواصلة على القطاع،  وصول 51 شهيداً (بينهم 3 شهداء انتشال)، و104 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في تقريرها اليوم علة وجود أعداد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن من بين الحصيلة 5,647 شهيداً، و 19,201 مصاباً، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

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#قطاع غزة #غزة

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