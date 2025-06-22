القسام تعلن عن قَنْصِ جنديّ إسرائيليّ واستهداف قوة في حيّ الشجاعيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، عن قنص جندي إسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام عبر حسابها في تيليجرام: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا قنص جندي صهيوني على جبل المنطار شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وأضافت "كما تم استهداف قوات العدو المتمركزة على نفس المكان بدفعتين من قذائف الهاون".

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 866 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.