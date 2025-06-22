“كالكاليست” العبرية: الكنيست يناقش زيادة ميزانية وزارة الجيش

أفادت صحيفة “كالكاليست” العبرية، بأن لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي ستناقش الاثنين المقبل، زيادة ميزانية وزارة الجيش بنحو 3.642 مليارات شيكل للعام الجاري.

وقالت الصحيفة، إن الزيادة المرجحة ترفع ميزانية الوزارة الإسرائيلية من 110 إلى 113 مليار شيكل، للعام 2025. وأشارت إلى أن تلك الزيادة بمثابة “البداية” في مسار سبل مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية مع إيران، والتي أطلق عليها اسم “الأسد الصاعد”.

وفي السياق، ادعت الصحيفة أن هذه الزيادة من شأنها “رفع ميزانية مؤسسة التأمين بملياري شيكل لتعويض النازحين، ورفع ميزانية وزارة السياحة بـ900 مليون شيكل لتمويل إقامة النازحين بالفنادق”.

وتوقعت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، حدوث زيادات أخرى في ميزانية وزارة الدفاع، على خلفية المواجهة الجارية مع إيران.

ولم يصدر تأكيد رسمي من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن ما تداولته الصحيفة العبرية. وفي مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي موازنة البلاد العامة للعام 2025، والتي وصفت آنذاك بأنها “الأكبر في تاريخ إسرائيل”، تضمنت ميزانية لوزارة الدفاع بقيمة 109.8 مليار شيكل (نحو 30 مليار دولار).

وتعد ميزانية وزارة الجيش لعام 2025 “الأعلى” بين كافة الوزارات الإسرائيلية، حيث زادت تكاليف حرب الإبادة خاصة على قطاع غزة، من الأعباء على الاقتصاد الإسرائيلي.، حسبما نقلت هيئة البث العبرية في مارس الماضي.