ماذا نعرف عن صاروخ "خيبر" الإيراني الذي ضرب إسرائيل لأول مرة؟

كشفت القوات المسلحة الإيرانية عن إطلاق صاروخ "خيبر" لأول مرة على إسرائيل في المرحلة الـ20 من عملية الوعد الصادق3، رداً على الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية.

ووفق ما أفادت به وكالة مهر الإيرانية، فإنّ الموجة الصاروخية الأخيرة كانت عملية ضخمة ونفذت عبر الصواريخ والمسيرات ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وصاروخ "خرمشهر 4" أو ما يعرف أيضاً باسم "خيبر" من فئة الصواريخ أرض أرض، يصل مداه إلى ألفي كيلومتر، وهو بطول 13 متراً وقطر 1.5 متر ووزن 30 طناً.

ويحمل الصاروخ رأساً حربياً بوزن 1500 كيلوغرام وسرعته خارج الجو تفوق 16 ماخاً وداخل الجو 8 ماخات. و"خرمشهر 4" من إنتاج وزارة الدفاع الإيرانية، وأزاح وزير الدفاع محمد رضا آشيتاني الستار عنه في 25 مايو/ أيار 2023.

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ هجمات اليوم على إسرائيل كانت مركبة من أنواع الصواريخ بعيدة المدى بوقود سائل وصلب ورؤوس حربية مدمرة، مشيراً إلى أنها استهدفت مطار بن غوريون ومركز البحوث البيولوجية ومواقع الإسناد ومراكز القيادة والسيطرة.

ووجهت إيران ضربة صاروخية جديدة إلى إسرائيل صباح اليوم الأحد، وسمع دوي انفجارات ضخمة، حيث شوهدت الصواريخ تعبر سماء الضفة الغربية باتجاه تل أبيب وحيفا ومناطق أخرى.

ووثقت مشاهد تداولها الإعلام الإسرائيلي دماراً هائلاً في مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية، فيما أشارت مواقع عبرية إلى سقوط 23 إصابة على الأقل في الهجوم، مبينة أن الصورايخ سقطت في 10 مواقع. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن نحو 20 إسرائيلياً عالقون تحت الأنقاض في موقع ضربه صاروخ في نس تسيونا جنوب تل أبيب.

وجهت الولايات المتحدة ضربة لثلاثة مواقع نووية في إيران في اليوم العاشر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، في حين قللت جهات في طهران من تأثير الضربة. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، اليوم الأحد، إن "استعراض إيران قوتها سيزداد خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن العدوان الأميركي "جاء بعدما شعر الصهاينة بالعجز". وشدد على أنّ "إيران ستواصل هجماتها العقابية حتى الوصول إلى النتائج"، قائلاً إنّ "قدرات إيران العسكرية تفوق تصوراتهم وتوقعاتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين