حماس تدين العدوان الأميركي على إيران وتحمّل واشنطن والاحتلال مسؤولية التصعيد

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران، ووصفتها بالعدوان السافر على السيادة الإيرانية.

واعتبرت حماس في بيان صباح اليوم الأحد، أن هذا التصعيد يشكّل "انسياقًا أعمى وراء أجندات الاحتلال الصهيوني المارق"، ويعد "انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي"، و"تهديدًا مباشرًا للسِّلم والأمن الدوليين".

ورأت أن ما جرى "نموذج صارخ لسياسة فرض الهيمنة عبر منطق القوة"، ويمثل "عدوانًا يقوم على قانون الغاب"، ويتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية.

وحملت حماس كلًا من الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا الهجوم، مجددة تضامنها مع إيران، قيادةً وشعبًا.

وأكدت ثقتها في قدرة الجمهورية الإسلامية على الدفاع عن سيادتها ومصالح شعبها، مشددة على أن هذا العدوان "لن يُضعف عزيمة الشعب الإيراني وقيادته أمام قوى الاستكبار العالمي".

وهاجمت القوات الأميركية، فجر اليوم الأحد، 3 منشآت نووية في إيران تشمل فوردو ونطنز وأصفهان، في تصعيد خطير وإسناد للاحتلال الصهيوني الذي يواصل حربه الإجرامية على إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين، وسط جولات مفاوضات.

المصدر / فلسطين أون لاين