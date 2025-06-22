فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تدين العدوان الأميركي على إيران وتحمّل واشنطن والاحتلال مسؤولية التصعيد

إصابات وعالقون في هجوم إيراني صاروخي على تل أبيب وحيفا

الاحتلال يعيد إغلاق المسجد الأقصى ويعتقل 4 من حراسه

إنقاذ عائلة شرقي خان يونس حوصرت تحت نيران الاحتلال 37 يوما

خمسة في كفن القلب.. حكاية أحمد وابنته إيلا في مجزرة الشاطئ

المطبخ العالمي يعلن استئناف أنشطته الإغاثية بغزة

لازاريني يدق ناقوس الخطر مؤكدًا أن المساعدات بغزة تحول إلى فخ للموت

إيران تدين الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية وتدعو مجلس الأمن للانعقاد

أمريكا تدخل الحرب على إيران وتهاجم ثلاثة مواقع نووية

آخر التَّطوُرات.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 625

حماس تدين العدوان الأميركي على إيران وتحمّل واشنطن والاحتلال مسؤولية التصعيد

22 يونيو 2025 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
...

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران، ووصفتها بالعدوان السافر على السيادة الإيرانية.

واعتبرت حماس في بيان صباح اليوم الأحد، أن هذا التصعيد يشكّل "انسياقًا أعمى وراء أجندات الاحتلال الصهيوني المارق"، ويعد "انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي"، و"تهديدًا مباشرًا للسِّلم والأمن الدوليين".

ورأت أن ما جرى "نموذج صارخ لسياسة فرض الهيمنة عبر منطق القوة"، ويمثل "عدوانًا يقوم على قانون الغاب"، ويتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية.

وحملت حماس كلًا من الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا الهجوم، مجددة تضامنها مع إيران، قيادةً وشعبًا.

وأكدت ثقتها في قدرة الجمهورية الإسلامية على الدفاع عن سيادتها ومصالح شعبها، مشددة على أن هذا العدوان "لن يُضعف عزيمة الشعب الإيراني وقيادته أمام قوى الاستكبار العالمي".

وهاجمت القوات الأميركية، فجر اليوم الأحد، 3 منشآت نووية في إيران تشمل فوردو ونطنز وأصفهان، في تصعيد خطير وإسناد للاحتلال الصهيوني الذي يواصل حربه الإجرامية على إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين، وسط جولات مفاوضات.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب الإسرائيلية الإيرانية #الوعد الصادق 3 #الأسد الصاعد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة