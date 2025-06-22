إصابات وعالقون في هجوم إيراني صاروخي على تل أبيب وحيفا

هاجمت إيران صباح اليوم الأحد، بدفعتين صاروخيتين العديد من المواقع في إسرائيل، ما أدى إلى دمار كبير في عدة مناطق، وذلك بعد ساعات من قصف القوات الجوية الأميركية ثلاث منشآت نووية إيرانية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقطت الصواريخ بشكل مباشر في عدة مواقع داخل إسرائيل، وتسببت بأضرار واسعة في تل أبيب الكبرى، وحيفا، ونس تسيونا جنوب تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 16 شخصًا في الهجوم، من بينهم اثنان في حالة خطرة، إضافة إلى وجود نحو 20 شخصًا عالقين تحت الأنقاض في موقع إصابة مباشرة بمنطقة نس تسيونا.

وذكرت إذاعة الجيش أن أحد الصواريخ سقط في مدينة حيفا قبل تفعيل صفارات الإنذار، التي دوّت لاحقًا في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد بعد رصد إطلاق الصواريخ.

وأفادت هيئة البث بأن سفينة تقل إسرائيليين عادت إلى نقطة الانطلاق قبل وصولها إلى السواحل الإسرائيلية، عقب الهجوم.

ورجحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن عدد الصواريخ التي أُطلقت بلغ نحو 30، ونقلت عن سلطات الإطفاء أن عدة مبان دمرت في المنطقة الساحلية، وأُصيب مبنى في منطقة دان، كما اشتعلت النيران في مركبة قرب أحد المباني بالمنطقة الوسطى.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي مجددًا حتى إشعار آخر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب على الجبهة الشمالية تحسبًا لأي تحرك من حزب الله.

وصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الغارات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها "جبارة" و"تاريخية"، وأشاد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرًا أنه فعل ما لم تجرؤ عليه أي دولة أخرى، وهنّأ ترامب على "قراره الجريء".

وقد استهدفت الغارات الأميركية فجر الأحد ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، هي فوردو، ونطنز، وأصفهان.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين، وسط جولات مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي.

المصدر / فلسطين أون لاين