أمريكا تدخل الحرب على إيران وتهاجم ثلاثة مواقع نووية

دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، مهاجمة الجيش الأمريكي 3 مواقع نووية الأبرز في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكد ترامب، في منشور على “تروث سوشيال”، أن موقع “فوردو انتهى”، وأن “جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني، وتم إلقاء حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي فوردو”.

ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله: “لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه القيام بذلك. الآن هو وقت السلام! أشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر”.

وفي وقت لاحق قال ترامب، في مؤتمر صحفي فجر الأحد، إن الضربات الجوية الأمريكية “دمرت بشكل تام وكامل” المنشآت النووية الإيرانية المستهدفة، وهدد بشن المزيد من الهجمات إذا لم تذهب طهران إلى السلام.

وأضاف: “إما أن يكون هناك سلام، أو ستكون هناك مأساة لإيران أكبر بكثير مما شهدناه خلال الأيام الثمانية الماضية. تذكّروا أن هناك العديد من الأهداف المتبقية”.

وتابع: “إذا لم يتحقّق السلام بسرعة، فإننا سنلاحق تلك الأهداف الأخرى بدقة وسرعة وكفاءة”.

وأكد أنه يجب على إيران أن تصنع السلام الآن وإذا لم تفعل ذلك فإن “الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير”.

وأفاد بأن الغارات الجوية التي نُفّذت فجر الأحد، أسفرت عن تدمير كامل لمنشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران.

وأشار ترامب إلى أنه تعاون عن كثب مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تنفيذ الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد ترامب أن هدف الهجمات كان “تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ووقف التهديد النووي الذي يشكله النظام الأول عالميا في دعم الإرهاب”، واصفًا الضربات الجوية بأنها “نجاح باهر”.

وتابع: “هجوم الليلة كان الأصعب وربما الأكثر فتكاً. ولكن إن لم يتحقق السلام فورا، فسنتعقب أهدافا أخرى بدقة وسرعة ومهارة. ولا يوجد جيش آخر في العالم كان بإمكانه تنفيذ ما نفذناه الليلة ضد إيران”.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات