آخر التَّطوُرات.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 625

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 625 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

وارتقى العديد من الشهداء وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة غراب في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة هداف في مواصي القرارة شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين تعود لعائلة أبو شلوف في بئر 19 في منطقة المواصي غربي خانيونس وهم: ١.سالم جمعة شلوف، ٢.احمد جمعة شلوف، ٣.أواب أمير أبو سنيمة

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:32 شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مخيم الريان بمواصي خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في مدينة خان يونس.

ونسفت قوات الاحتلال تنسف عددًا من منازل المواطنين شرق جباليا البلد شمال غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال السطر الغربي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأصيب عدد من المواطنين منتصف الليل جراء قصف مدفعي إسرائيلي على منزل لعائلة أبو حصيرة قرب شارع صلاح الدين شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

المصدر / فلسطين أون لاين