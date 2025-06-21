ستوكهولم.. المئات ينددون بمجازر إسرائيل في غزة

تظاهر المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، احتجاجا على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة "أودنبلان"، تلبيةً لدعوة من منظمات المجتمع المدني، للمطالبة بوقف فوري لجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، وصورا لأطفال استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية، ولافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين".

وأكدت الناشطة السويدية جانين أوكيف، في حديثها لمراسل الأناضول خلال المظاهرة، مطالبتهم بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.

وأضافت أوكيف: "الحروب تدر على أغنياء العالم الكثير من المال من خلال بيع الأسلحة، وهم يجنون المال من الإبادة ومن تدمير الديمقراطية. ومن بينهم أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض الصهاينة المحيطين به الذين تسببوا بالحرب والمجاعة والإبادة الجماعية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين