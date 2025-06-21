مستوطنون يحرقون أراضي زراعية شمال شرق رام الله

أحرق مستوطنون، مساء اليوم السبت، أراضي زراعية شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، أحرقوا أراضي زراعية في "سهل سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح وبلدة ترمسعيا، وأن المواطنين تصدوا لهم.

وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1691 اعتداء من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في استمرار لمسلسل إرهاب دولة الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري بعنوان "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن الجهة المتمثلة في جيش الاحتلال نفذت 1276 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 415 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات: رام الله والبيرة بـ 283 اعتداء، والخليل بـ 271، ونابلس بـ 265.

المصدر / فلسطين أون لاين