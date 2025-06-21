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430 شهيداً و3500 إصابة في إيران منذ بدء العدوان الإسرائيلي

21 يونيو 2025 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
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أفادت وزارة الصحة الإيرانية، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على إيران إلى 430، وإصابة أكثر 3500 مدني.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت اليوم السبت، إن طفلا استشهد، وأصيب شخصان في هجوم إسرائيلي على مبنى مدني في مدينة قم الإيرانية.

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت هجوما على حي السلارية في مدينة قم، ما أدى إلى استشهاد طفل يبغ من العمر (16 عاما)، وإصابة شخصين آخرين، فيما استشهد 5 إيرانيين، إثر هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على مدينة خرم آباد.

وأكدت أن إيران فعلت الدفاعات الجوية في شرق طهران وغربها بشكل متزامن، نتيجة تواصل الهجوم الإسرائيلي، فيما سمع دوي 3 انفجارات في شمال شرق العاصمة، وأن إسرائيل استهدفت منشأة أصفهان النووية، وهي واحدة من أكبر المنشآت النووية في إيران، مضيفة أنه لا يوجد تسرب لمواد خطيرة جراء ذلك.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق متفرقة في إسرائيل، عقب إطلاق إيران خمسة صواريخ باليستية.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل هجوما واسعًا على إيران فجر 13 يونيو/ حزيران، مستهدفة مواقع عسكرية ونووية، ونفذت عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء، ضمن عملية عسكرية اسمتها “الأسد الصاعد”، تهدف إلى تقويض قدرات طهران النووية والعسكرية، ومنعها من امتلاك سلاح نووي.

في المقابل، ردت طهران بسلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرة على أهداف عسكرية واقتصادية داخل إسرائيل، أسفرت عن سقوط أكثر من عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأضرارا كبيرة بالبنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب الإسرائيلية الإيرانية #الوعد الصادق 3

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