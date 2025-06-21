هآرتس: بنك أهداف جديد يطيل أمد الحرب الإسرائيلية مع إيران

خلافاً للتقديرات الإسرائيلية بإمكانية إنهاء الحرب على إيران بعد أسبوعين من اندلاعها لاستنفاذ بنك الأهداف، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن الحرب ستستغرق وقتاً أكبر، والسبب عائد إلى أنه "في خلال الحرب أضيفت أهداف جديدة إلى بنك الأهداف". ولفتت الصحيفة إلى أن الأهداف تضم "مواقع نووية، ووسائل إنتاج مرتبطة بـالمشروع النووي، وأشخاصاً يعملون في المجال".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم الليلة عشرات الأهداف العسكرية في إيران بينها موقع نووي في أصفهان. وفي الموقع، الذي تعرض للهجوم أيضاً في اليوم الأول من الحرب، تدعي إسرائيل أنه تجري عمليات لـتخصيب اليورانيوم في إطار إنتاج السلاح نووي.

وأفاد الجيش بأنه "هاجم أيضاً موقعاً لإنتاج أجهزة الطرد المركزي داخل الموقع وشاحنات لإطلاق الطائرات المسيرة ومواقع لإطلاق وتخزين الصواريخ. كما هوجمت أربع منصات إطلاق صواريخ كانت جاهزة لإطلاقها على إسرائيل، بالإضافة إلى رادار عسكري وبطاريات دفاع جوي".

بالمقابل، أفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان السبت، بأن "الموجة الـ18 من عملية الوعد الصادق 3، وُجهت ضد الأهداف العسكرية ومراكز الدعم العملياتي لجيش الكيان"، معلناً إطلاق وابل كثيف من الطائرات المسيّرة الانتحارية والهجومية من طراز شاهد 136، إضافةً إلى صواريخ دقيقة على إسرائيل.

وأكد أن العملية نجحت في تدمير الأهداف المحددة سلفاً بنجاح كامل. وأكد الحرس، وفق وكالة "فارس" الإيرانية، أن موجات القصف المركّبة بين الصواريخ والطائرات المسيّرة ستستمر بشكل منتظم ودقيق.

المصدر / وكالات