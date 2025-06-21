حماس: إحراق المستوطنين للقرآن امتداد للحرب الدينية واستهانة بمشاعر المسلمين

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، إن إحراق المستوطنين لنسخ من القرآن الكريم وتخريب مسجد بيت الشيخ في قرية طانا شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية، يعد استخفافًا بمشاعر ملايين المسلمين، ضمن حرب الاحتلال الدينية المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وحذّر شديد في تصريح صحفي اليوم السبت، من "تصاعد سياسة هدم المنازل بالضفة، والتي تركزت في الأيام الأخيرة في مخيم طولكرم وجنين"، مؤكدًا أن "هذه السياسة لن تفلح في فرض مخطط الضم والتهجير وثني شعبنا عن التمسك بأرضه".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات والجرائم المتصاعدة، داعيًا كل أحرار العالم إلى تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال ولجم المستوطنين".

كما شدد على ضرورة وحدة أبناء شعبنا في الضفة على خيار المقاومة، وتفعيل سبل المواجهة والتصدي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال مايو/ أيار الماضي.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين