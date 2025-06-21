فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جماعة أنصار الله تهدد باستئناف استهداف السفن الأميركية بالبحر الأحمر

"وعود ومماطلة".. سفارة السلطة بالقاهرة تترك مرضى السرطان من غزة لمصيرهم

الأونروا تطالب المجتمع الدولي بحل عادل لقضية اللاجئين

ناشطان يقتحمان يقتحمان قاعدة عسكرية بريطانية احتجاجًا على دعم إسرائيل

مسيرتان إيرانيتان تخترقان عمق الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى

قائد أركان القسام لرئيس القوات اليمنية: دفعتم ثمناً يليق بالكبار نصرة لغزة

دعوات حقوقية أوروبية لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل

المقاومة تستهدف تحشدات عسكرية للاحتلال شمال وجنوب غزة

الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55 ألفًا و908 شهداء

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

جماعة أنصار الله تهدد باستئناف استهداف السفن الأميركية بالبحر الأحمر

21 يونيو 2025 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
...

هددت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء اليوم السبت، باستئناف عملياتهم ضد واشنطن في البحر الأحمر، وقالوا إنهم سيستهدفون سفنها وبوارجها في حال انضمامها إلى إسرائيل في الحرب على إيران.

وتحدث الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن "المعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران، مع ما يرتكبه قبل ذلك من إجرام ضد الشعب الفلسطيني وإبادة جماعية، واعتداءات مستمرة على الشعبين اللبناني والسوري، والعدوان على اليمن، ثم اتجه لعدوان شامل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط".

وقال سريع إن العدو الإسرائيلي "يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة، وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أميركي مفتوح، وشراكة أميركية، ويحاول إزاحة الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه".

وشدد على أن أي هجوم وعدوان أميركي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه، الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها، "وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، لأنه يعني مصادرة حرية واستقلال وكرامة أمتنا، واستعبادها، وإذلالها، ومسح هويتها، واحتلال أوطانها، ونهب ثرواتها، وتثبيت معادلة الاستباحة للدم والعرض والأرض والمقدسات".

ولفت سريع إلى أن "المعركة هي معركة الأمة بكلها، والنجاة للأمة، والعزة، والنصر في التحرك، في الجهاد في سبيل الله".

وتابع "بناء عليه، فإنه في حال تورط الأميركي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر".

وذكر سريع أن "القوات المسلحة تتابع وترصد كافة التحركات في المنطقة منها التحركات المعادية ضد بلدنا، وإنها بعون الله ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للدفاع عن بلدنا العزيز وشعبه الأبي".

وأشار إلى أن اليمن "سيقف إلى جانب أي بلد عربي أو إسلامي يتعرض للعدوان الصهيوني أو يقرر مواجهة هذا العدوان دفاعا عن نفسه، أو دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية".

وختم سريع بالقول "لن نتخلى عن إخواننا في قطاع غزة، ولن نسمح لهذا الكيان المدعوم أميركيا من تنفيذ مخططاته في المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#البحر الأحمر #جماعة أنصار الله #الحرب الإسرائيلية الإيرانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة