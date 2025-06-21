جماعة أنصار الله تهدد باستئناف استهداف السفن الأميركية بالبحر الأحمر

هددت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء اليوم السبت، باستئناف عملياتهم ضد واشنطن في البحر الأحمر، وقالوا إنهم سيستهدفون سفنها وبوارجها في حال انضمامها إلى إسرائيل في الحرب على إيران.

وتحدث الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن "المعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران، مع ما يرتكبه قبل ذلك من إجرام ضد الشعب الفلسطيني وإبادة جماعية، واعتداءات مستمرة على الشعبين اللبناني والسوري، والعدوان على اليمن، ثم اتجه لعدوان شامل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط".

وقال سريع إن العدو الإسرائيلي "يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة، وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أميركي مفتوح، وشراكة أميركية، ويحاول إزاحة الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه".

وشدد على أن أي هجوم وعدوان أميركي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه، الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها، "وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، لأنه يعني مصادرة حرية واستقلال وكرامة أمتنا، واستعبادها، وإذلالها، ومسح هويتها، واحتلال أوطانها، ونهب ثرواتها، وتثبيت معادلة الاستباحة للدم والعرض والأرض والمقدسات".

ولفت سريع إلى أن "المعركة هي معركة الأمة بكلها، والنجاة للأمة، والعزة، والنصر في التحرك، في الجهاد في سبيل الله".

وتابع "بناء عليه، فإنه في حال تورط الأميركي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر".

وذكر سريع أن "القوات المسلحة تتابع وترصد كافة التحركات في المنطقة منها التحركات المعادية ضد بلدنا، وإنها بعون الله ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للدفاع عن بلدنا العزيز وشعبه الأبي".

وأشار إلى أن اليمن "سيقف إلى جانب أي بلد عربي أو إسلامي يتعرض للعدوان الصهيوني أو يقرر مواجهة هذا العدوان دفاعا عن نفسه، أو دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية".

وختم سريع بالقول "لن نتخلى عن إخواننا في قطاع غزة، ولن نسمح لهذا الكيان المدعوم أميركيا من تنفيذ مخططاته في المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين