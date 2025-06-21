ناشطان يقتحمان يقتحمان قاعدة عسكرية بريطانية احتجاجًا على دعم إسرائيل

أعلنت حركة "فلسطين أكشن" المناهضة للدعم البريطاني لإسرائيل أن اثنين من نشطائها اقتحما، قاعدة "برايز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة أوكسفوردشير بوسط إنجلترا، وألحقا أضرارًا بطائرتين عسكريتين من طراز "فوياجر"، في تحرك احتجاجي على استمرار بريطانيا في تزويد إسرائيل بالسلاح وسط الحرب على غزة.

وقالت الحركة، في بيان أمس الجمعة، إن الناشطين تمكنا من دخول القاعدة ورشّ الطلاء الأحمر على إحدى الطائرتين، كما استخدما عتلات لإحداث أضرار إضافية، مؤكدة أن الطائرتين المستهدفتين تُستخدمان في مهام النقل العسكري وتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود، بما في ذلك الطائرات الإسرائيلية والأميركية.

وأضاف البيان: "رغم الانتقادات العلنية التي توجهها بريطانيا للحكومة الإسرائيلية، إلا أنها مستمرة في إرسال الشحنات العسكرية وتشغيل طائرات استطلاع فوق غزة، ما يجعلها شريكًا مباشرًا في الجرائم الجارية هناك".

وتداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة الاقتحام والطلاء الأحمر على الطائرة، في مشهد رمزي يشير إلى "الدماء الفلسطينية"، بحسب الحركة.

ووصفت "فلسطين أكشن" بريطانيا بأنها "شريك فعّال في الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في المنطقة"، لافتة إلى أن الطائرات من طراز "فوياجر" تُستخدم في عمليات عسكرية وتُنتجها شركة "إيرباص".

وتعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات البريطانية التي تنفذ احتجاجات مباشرة ضد شركات الأسلحة والمؤسسات المتعاملة مع إسرائيل، وقد كثّفت من تحركاتها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق هذا الشهر، كشفت وثائق جديدة عن إرسال شركة "بيرمويد إندستري" البريطانية 16 شحنة من "حاويات التخزين" التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة.

ووردت هذه المعلومات حول وثائق الشحن من خلال موقعي ديكلاسيفايد وديتش البريطانيين، وجاء فيها أن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى إسرائيل.

وأثار هذا الكشف احتمال استخدام حاويات "بيرمويد" لتسهيل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مما يعكس ثغرات أكثر خطورة في لوائح تصدير الأسلحة البريطانية.

وسبق أن كشف موقع ديكلاسيفايد أن محركات الطائرات المسيّرة وحواملها الثلاثية لتركيب الأسلحة قد أُعفيت من العقوبات التجارية البريطانية المفروضة على إسرائيل.

المصدر / وكالات