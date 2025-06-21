المقاومة تستهدف تحشدات عسكرية للاحتلال شمال وجنوب غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن استهداف تجمع لجنود وآليات الاحتلال شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات جيش الاحتلال.

وبثت السرايا مشاهد تُظهر استهداف القوات المتوغلة غرب بيت لاهيا وشرق مخيم جباليا شمال غزة بقذائف هاون وصواريخ من طراز (107).

وفي سياق متصل، أفادت كتائب شهداء الأقصى أنها قصفت، صباح الأربعاء الماضي، تحشداً لقوات الاحتلال شرق مدينة خانيونس بصاروخين من نوع (107) وعدد من قذائف الهاون عيار 60 ملم.

ويواصل جيش الاحتلال، بدعم أمريكي، عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حرب وُصفت بالإبادة الجماعية، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 184 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار واسع ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين