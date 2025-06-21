الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55 ألفًا و908 شهداء

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 202 شهداء (بينهم 4 شهداء انتشال)، و 1,037 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة إجمالي ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 450 شهيدًا وأكثر من 3,466 إصابة منذ البدء بعمل مراكز توزيع المساعدات.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,599 شهيدًا، 19,097 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,908 شهداء و 131,138 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين