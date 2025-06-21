اعتداءات وعمليات هدم متصاعدة.. عدوان الاحتلال على طولكرم يدخل يومه الـ 146

قالت اللجنة الإعلامية لطولكرم، اليوم السبت، إنَّ قوات الاحتلال تستكمل عمليات الهدم لمزيد من المباني السكنية والمنازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث هدمت أكثر من 20 مبنى خلال الفترة الماضية في المخيم، في ظل تواصل عدوانها على المدينة ومخيميها لليوم الـ 146 تواليًا.

وأشارت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال على مدار الأسبوعين الماضيين هدمت أكثر من 50 مبنى في مخيم طولكرم، وجرفت مساحات واسعة طالت حارات: البلاونة، والعكاشة، والنادي، والسوالمة، والحمام، والمدارس، ومحيطها.

وتأتي عمليات الهدم ضمن مخطط الاحتلال هدم 106 مبان في كل من مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وتضم أكثر من 250 منزلا وعشرات المنشآت التجارية، و48 مبنى في نور شمس، بهدف تغيير معالمهما.

وتابعت "تقدَّم نحو نحو 3500 طالب وطالبة لامتحان الثانوية العامة في طولكرم موزعين على 34 قاعة، فيما قدم طلبة مخيمي طولكرم ونور شمس الذين نزحوا قسرًا في مدارس المدينة والبلدات المحيطة، في ظروف صعبة بسبب العدوان المستمر".

وأوضحت اللجنة، أنَّ قوات الاحتلال اعتدت أمس الجمعة، على المواطنين بالضرب في بلدة بلعا شرق طولكرم، وسط اقتحامات متواصلة وفرض حصار مطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما.

وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.

ووفقًا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين