زلة لسان أم اعتراف بالحقيقة؟.. دبلوماسية أمريكية تتهم إسرائيل بـ"نشر الفوضى والإرهاب"

وقعت القائمة بالأعمال المؤقتة للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، في زلة لسان حيث قالت عن طريق الخطأ: "إن الحكومة الإسرائيلية تنشر الفوضى والإرهاب والمعاناة في أنحاء المنطقة".

جاءت تصريحات شيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، خُصصت لمناقشة التصعيد الحاصل بعد العدوان "الإسرائيلي" على إيران.

وبعد أن قالت شيا: "الحكومة الإسرائيلية تنشر الفوضى والإرهاب والمعاناة في المنطقة"، توقفت لوهلة لتصحح لنفسها، موضحة أن ما قالته كان زلة لسان، وأنها كانت تقصد في الأصل "الحكومة الإيرانية".

وذكرت في تتمة كلمتها أن إيران تمثل "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط".

وقالت الدبلوماسية الأمريكية إن إيران تملك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي، ووصفت هذا الوضع بأنه "غير مقبول".

وأكدت أن إدارة واشنطن تدعم الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد إيران، لكنها شددت على أن الولايات المتحدة ليست طرفاً مباشراً في تلك الهجمات.

وأضافت أن على الحكومة الإيرانية التخلي عن أهدافها النووية من أجل تجنّب مزيد من الدمار، داعية مجلس الأمن إلى إجبار طهران على التراجع عن هذا المسار.

ومنذ 13 حزيران/ يونيو، تشن "إسرائيل"، هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وعسكرية ونفطية وقادة عسكريين وعلماء نوويين في العاصمة طهران، ومنطقة تبريز في غرب محافظة أذربيجان الشرقيَّة، وأصفهان، وعدد من المحافظات الإيرانية، فيما ترد إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرة مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.





المصدر / وكالات