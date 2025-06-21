الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل منع دخول شحنات الوقود إلى غزة للأسبوع الـ16 تواليًا

قالت الأمم المتحدة، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع دخول شحنات الوقود إلى غزة للأسبوع الـ16 تواليًا، محذرة من التبعات الكارثية لهذه الممارسات على حياة سكان القطاع.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن "إسرائيل" تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعًا.

وأشار إلى تمكن مسؤولي المنظمة الدولية من استعادة كمية من الوقود كانت موجودة بالفعل في قطاع غزة من محطة التحرير برفح يوم الأربعاء الماضي.

وذكر أنه تم تسليم كمية محدودة من هذا الوقود أمس الأول الخميس، إلى مرافق عامة في جنوب القطاع، مما سمح باستمرار عمليات محطات تحلية المياه وخدمات شاحنات لتوزيع المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي.

وكشف المسؤول الأممي عن أنه تم إرسال الوقود أيضًا إلى شمال قطاع غزة أمس الجمعة، لكن "نقص الوقود يتسبب في تقييد العمليات ويؤدي إلى تراجع عدد ساعات العمل وقدرة العمل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" – بدعم أمريكي – إبادة جماعية متواصلة في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير الممنهج والتهجير القسري، في تحدٍ سافر للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وأسفر هذا العدوان حتى الآن عن استشهاد أكثر من 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقدان أكثر من 11 ألف آخرين، وسط تحذيرات من انهيار تام للنظام الصحي ووقوع مجازر جديدة بحق الرضّع والمرضى.

المصدر / وكالات