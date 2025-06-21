فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

46 ألف طالب وطالبة من الضَّفة يتقدَّمون لامتحان الثانوية العامة

فادي الدنف.. أسبوع من الغياب ينتهي بعظام متناثرة

عندما تكون إسرائيل أحد أطراف الحرب… أين تقف؟

اعتقالات واسعة واقتحامات متواصلة في الضفة الغربية

موجة صاروخية إيرانية جديدة تجاه الأراضي المُحتلَّة والحرس الثوري يكشف أبرز المواقع المُستهدفّة

الأمن الدَّاخلي الأمريكي يُفرج عن النَّاشط محمود خليل.. وهذا أول تعليق للبيت الأبيض

عجز (إسرائيل).. هل يدفع أمريكا للحرب على إيران؟

خبير عسكري يمني لـ"فلسطين أون لاين": إذا تدخلت أمريكا ستتسع رقعة الحرب

آخر التَّطوُرات.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 624

إيهود باراك: إسقاط النظام الإيراني "أمنية سرابية".. "ترامب لن يغامر"

"وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 430 منذ بدء العدوان على إبران"

5 شهداء من قوات حرس الثَّورة في هجوم "إسرائيلي" على لرستان

21 يونيو 2025 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
...
استشهاد 5 من قوات حرس الثَّورة في هجوم "إسرائيلي" على لرستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم السبت، استشهاد خمسة من قوات حرس الثورة الاسلامية إثر هجوم "إسرائيلي" على إحدى مناطق لرستان غربي إيران.

وأفادت مهر للأنباء، بأن قائد الحرس الثوري الإيراني في لرستان أعلن عن استشهاد خمسة من قوات حرس الثورة الاسلامية في خرم آباد، محافظة لرستان، إثر العدوان الإسرائيلي صباح اليوم.

وفي هذه الهجمات، استشهد كل من: سجاد مدهني، وحميد آقايي، وصمد لرستاني، وعباس شرفي، وعلي رضا سبزي بور.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتقاء 430 شهيدا وإصابة أكثر من 3500 مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران.

وصباح اليوم، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طفلا استشهد، وأصيب شخصان في هجوم إسرائيلي على مبنى مدني في مدينة قم الإيرانية.

وذكرت أن "إسرائيل" نفذت هجوما على حي السلارية في مدينة قم، ما أدى إلى استشهاد طفل يبغ من العمر (16 عامًا)، وإصابة شخصين آخرين، فيما استشهد 5 آخرين، إثر هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على مدينة خرم آباد.

ومنذ 13 حزيران/ يونيو، تشن إسرائيل، هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وعسكرية ونفطية وقادة عسكريين وعلماء نوويين في العاصمة طهران، ومنطقة تبريز في غرب محافظة أذربيجان الشرقيَّة، وأصفهان، وعدد من المحافظات الإيرانية، فيما ترد إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرة مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #العدوان على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة