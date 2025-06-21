5 شهداء من قوات حرس الثَّورة في هجوم "إسرائيلي" على لرستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم السبت، استشهاد خمسة من قوات حرس الثورة الاسلامية إثر هجوم "إسرائيلي" على إحدى مناطق لرستان غربي إيران.

وأفادت مهر للأنباء، بأن قائد الحرس الثوري الإيراني في لرستان أعلن عن استشهاد خمسة من قوات حرس الثورة الاسلامية في خرم آباد، محافظة لرستان، إثر العدوان الإسرائيلي صباح اليوم.

وفي هذه الهجمات، استشهد كل من: سجاد مدهني، وحميد آقايي، وصمد لرستاني، وعباس شرفي، وعلي رضا سبزي بور.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتقاء 430 شهيدا وإصابة أكثر من 3500 مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران.

وصباح اليوم، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طفلا استشهد، وأصيب شخصان في هجوم إسرائيلي على مبنى مدني في مدينة قم الإيرانية.

وذكرت أن "إسرائيل" نفذت هجوما على حي السلارية في مدينة قم، ما أدى إلى استشهاد طفل يبغ من العمر (16 عامًا)، وإصابة شخصين آخرين، فيما استشهد 5 آخرين، إثر هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على مدينة خرم آباد.

ومنذ 13 حزيران/ يونيو، تشن إسرائيل، هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وعسكرية ونفطية وقادة عسكريين وعلماء نوويين في العاصمة طهران، ومنطقة تبريز في غرب محافظة أذربيجان الشرقيَّة، وأصفهان، وعدد من المحافظات الإيرانية، فيما ترد إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرة مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات