اعتقالات واسعة واقتحامات متواصلة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت العديد من المناطق في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 21 مواطنًا، بينهم أسرى محررون وإخوة من عائلات واحدة، في مشهد متكرر من التصعيد الاحتلالي المستمر.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنًا بعد مداهمات مكثفة لمنازل المواطنين في مدينة دورا وبلدات بيت عوا وحلحول. وشملت الاعتقالات: جهاد الصبار ونجليه فيصل وفادي في حي الناموس، فيما اعتقلت 8 أفراد من عائلة "أولاد محمد" في خربة اسكاك التابعة لقرية دير العسل التحتا، بعد أن حولت منازلهم إلى ساحات تفتيش وتخريب.

كما طالت الاعتقالات المواطنين عثمان وبلال مسالمة من بلدة بيت عوا، ورضا الواوي وراسم هرماس من بلدة حلحول. وقد أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين خلال عملية الاعتقال.

أما في محافظة جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة قباطية، وهم: عمران أبو الرب، ومهدي زكارنة، وأحمد عيد حنايشة (شقيق الأسير محمود حنايشة)، في حملة استهدفت بلدة قباطية مجددًا، التي تشهد تصعيدًا مستمرًا في الاقتحامات.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حارث أبو عرة من بلدة عقابا، فيما اعتقلت لاحقًا الشاب محمود محمد غنام من نفس البلدة، بعد اقتحام منزله فجراً.

ويذكر أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة المواطنين وزاد من معاناتهم اليومية.

قائمة المعتقلين:

- عمران أبو الرب – قباطية – جنين

- مهدي زكارنة – قباطية – جنين

- أحمد عيد حنايشة – قباطية – جنين

- حارث أبو عرة – عقابا – طوباس

- محمود محمد غنام – عقابا – طوباس

- جهاد الصبار – دورا – الخليل

- فيصل جهاد الصبار – دورا – الخليل

- فادي جهاد الصبار – دورا – الخليل

- أمجد أولاد محمد – دورا – جنوب الخليل

- محمد إبراهيم أولاد محمد – دورا – الخليل

- إبراهيم محمد أولاد محمد – دورا – الخليل

- يوسف محمد أولاد محمد – دورا – الخليل

- براء يوسف أولاد محمد – دورا – الخليل

- ماجد محمد أولاد محمد – دورا – الخليل

- عمر إسماعيل أولاد محمد – دورا – الخليل

- إسماعيل محمد أولاد محمد – دورا – الخليل

- عثمان مسالمة – بيت عوا – الخليل

- بلال مسالمة – بيت عوا – الخليل

- رضا محمد الواوي – حلحول – الخليل

- راسم يونس محمد هرماس – حلحول – الخليل

المصدر / مكتب إعلام الأسرى