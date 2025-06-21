موجة صاروخية إيرانية جديدة تجاه الأراضي المُحتلَّة والحرس الثوري يكشف أبرز المواقع المُستهدفّة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم السبت، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الحرس الثوري، أعلن في بيانه الإعلامي رقم 15، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" عبر هجوم واسع بالطائرات المسيّرة الانتحارية والمقاتلة من طراز "شاهد 136"، إلى جانب صواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل، استهدفت مواقع عسكرية ومراكز دعم عملياتي لجيش الكيان الصهيوني في وسط فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن غوريون.

وقال، إنه "تم تنفيذ هجوم مكثف باستخدام طائرات شاهد 136 الانتحارية والمقاتلة، وصواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل، حيث تم تدمير الأهداف المحددة مسبقًا".

ومن الجدير بالذكر أن عدة أسراب من طائرات شاهد 136 نفذت مهامها بشكل متواصل في أجواء الأراضي المحتلة هذه الليلة، فيما عجزت أحدث منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها، واضطر الصهاينة كعادتهم إلى الهروب نحو الملاجئ.

وأكد البيان أن العمليات المركبة من صواريخ وطائرات مسيّرة ستستمر بشكل متواصل وهادف.

وبحسب تقارير إسرائيلية، تم رصد إطلاق خمسة صواريخ، فيما دوت انفجارات في مدينة تل أبيب وضواحيها وأصيب مبنى في "حولون" إلى الجنوب منها بشظية صاروخية ما أدى إلى اشتعال النار فيه.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن موجة الصواريخ الإيرانية الجديدة كانت موجهة لمنطقة المركز في تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ في طريقها إلى غوش دان بعد اندلاع حريق في مبنى من 3 طوابق.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن صاروخا إيرانيا وشظايا صواريخ اعتراضية سقطوا في موقع وسط الأراضي المحتلة والإسعاف يتوجه إلى المنطقة، مشيرة إلى أن صاروخا أصاب مبنى في تل أبيب الكبرى والإسعاف يتوجه إلى المنطقة.

وأحصت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" مئة مصاب في القصف على حيفا وبئر السبع، بينهم حالات خطِرة، في حين أفادت إدارة الإطفاء بوقوع أضرار واسعة وسط الأراضي المحتلة.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية الاثنين الماضي، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن ارتقاء 224 شخصا وإصابة 1277 آخرين.







المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات