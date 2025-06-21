فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأمن الدَّاخلي الأمريكي يُفرج عن النَّاشط محمود خليل.. وهذا أول تعليق للبيت الأبيض

عجز (إسرائيل).. هل يدفع أمريكا للحرب على إيران؟

خبير عسكري يمني لـ"فلسطين أون لاين": إذا تدخلت أمريكا ستتسع رقعة الحرب

آخر التَّطوُرات.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 624

إيهود باراك: إسقاط النظام الإيراني "أمنية سرابية".. "ترامب لن يغامر"

مظاهرات في موريتانيا والمغرب واليمن تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران

هل تفكر إسرائيل في إيذاء الأقصى وتتهم إيران؟

القسَّام تبثُّ مشاهد "ملحميَّةً" لكمين "الزِّنة" بخانيونس.. وقائد ميدانيّ يكشف تفاصيل مُثيرة

"عنان يعيش": أسير فلسطيني يحاكم في إيطاليا بأوامر "إسرائيلية".. ما قصته؟

الإبادة تتسارع في غزَّة... الأورومتوسِّطيُّ يحذِّر: دائرة الموت أغلقت على المدنيِّين

موجة صاروخية إيرانية جديدة تجاه الأراضي المُحتلَّة والحرس الثوري يكشف أبرز المواقع المُستهدفّة

21 يونيو 2025 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
...
موجة صاروخية إيرانية جديدة تجاه الأراضي المُحتلَّة والحرس الثوري يكشف أبرز المواقع المُستهدفّة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم السبت، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الحرس الثوري، أعلن في بيانه الإعلامي رقم 15، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" عبر هجوم واسع بالطائرات المسيّرة الانتحارية والمقاتلة من طراز "شاهد 136"، إلى جانب صواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل، استهدفت مواقع عسكرية ومراكز دعم عملياتي لجيش الكيان الصهيوني في وسط فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن غوريون.

وقال، إنه "تم تنفيذ هجوم مكثف باستخدام طائرات شاهد 136 الانتحارية والمقاتلة، وصواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل، حيث تم تدمير الأهداف المحددة مسبقًا".

ومن الجدير بالذكر أن عدة أسراب من طائرات شاهد 136 نفذت مهامها بشكل متواصل في أجواء الأراضي المحتلة هذه الليلة، فيما عجزت أحدث منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها، واضطر الصهاينة كعادتهم إلى الهروب نحو الملاجئ.

وأكد البيان أن العمليات المركبة من صواريخ وطائرات مسيّرة ستستمر بشكل متواصل وهادف.

وبحسب تقارير إسرائيلية، تم رصد إطلاق خمسة صواريخ، فيما دوت انفجارات في مدينة تل أبيب وضواحيها وأصيب مبنى في "حولون" إلى الجنوب منها بشظية صاروخية ما أدى إلى اشتعال النار فيه.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن موجة الصواريخ الإيرانية الجديدة كانت موجهة لمنطقة المركز في تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ في طريقها إلى غوش دان بعد اندلاع حريق في مبنى من 3 طوابق.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن صاروخا إيرانيا وشظايا صواريخ اعتراضية سقطوا في موقع وسط الأراضي المحتلة والإسعاف يتوجه إلى المنطقة، مشيرة إلى أن صاروخا أصاب مبنى في تل أبيب الكبرى والإسعاف يتوجه إلى المنطقة.

وأحصت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" مئة مصاب في القصف على حيفا وبئر السبع، بينهم حالات خطِرة، في حين أفادت إدارة الإطفاء بوقوع أضرار واسعة وسط الأراضي المحتلة.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية الاثنين الماضي، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن ارتقاء 224 شخصا وإصابة 1277 آخرين.



 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف إيران على إسرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة