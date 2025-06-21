خبير عسكري يمني لـ"فلسطين أون لاين": إذا تدخلت أمريكا ستتسع رقعة الحرب

صنعاء-غزة/ نور الدين صالح

في تطور جديد على صعيد المواقف الإقليمية الرافضة للعدوان الإسرائيلي، كشف خبير عسكري واستراتيجي يمني، عن ملامح مرحلة عسكرية "غير مسبوقة" للمقاومة في المنطقة، ولا سيما في المواجهة الحالية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاحتلال الإسرائيلي، التي وصفها بـ"الانتصار الإيراني الحاسم"، محذرًا من اتساع رقعة الحرب إذا ما تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني رشاد الوتيري، أن ما بعد هذه المواجهة ليس كما قبلها. وقال لـ"فلسطين أون لاين": "حُلم الكيان الصهيوني قد تبخر، وأمنه قد تلاشى، وهناك موجات فرار جماعي للمستوطنين، وركود اقتصادي شامل، وتعطيل للمرافق الحيوية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك المطارات والموانئ".

وأضاف الوتيري، أن اليمن ممثلة بقواتها المسلحة، باتت تستعد لمعركة أكبر وأكثر تأثيرًا على الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "الضربات القادمة لن تقتصر على إغلاق المعابر والموانئ كما كان سابقًا، بل ستشهد توجيه ضربات صاروخية نوعية من أماكن متعددة، بالتنسيق الكامل مع الحرس الثوري الإيراني".

وأوضح الخبير اليمني أن هناك "قدرات صاروخية جديدة يجري تجهيزها، من شأنها أن تشل الكيان الإسرائيلي نفسيًا وأخلاقيًا وروحيًا، بما يؤدي فعليًا إلى إنهاء وجوده السياسي والعسكري"، مشيرًا إلى أن الجيش اليمني "يمتلك اليوم خبرات ميدانية وقدرات باليستية دقيقة قادرة على المناورة والاختراق، وقد تم اختبار هذه القدرات بنجاح على أكثر من جبهة".

المقاومة ستنتصر

وقال الوتيري: "انتهت أسطورة الردع والجيش الذي لا يُقهر، الصهاينة يبكون الآن، والمقاومة الفلسطينية ستنتصر رغم التضحيات، لأن الكرامة لها ثمن، واليمن سيواصل دعمه لغزة وفلسطين حتى زوال الاحتلال".

وأضاف أن إيران هي الأخرى باتت تملك زمام المبادرة، كاشفًا عن "تفوق استخباراتي إيراني مكّنها من كشف خلايا تجسسية إسرائيلية داخل أراضيها، وضرب مواقع عسكرية للعدو بصورة دقيقة".

ولم يستبعد الوتيري دخول قوى إقليمية أخرى على خط المواجهة، محذرًا من اتساع رقعة الحرب إذا ما تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا، مضيفًا: "إذا دخل الأمريكي على خط المواجهة، فسيتم استهداف البوارج والسفن والقواعد العسكرية في المنطقة، بما فيها المرتبطة بالبريطانيين."

وفي ملف القدس المحتلة، أدان الوتيري "تدنيس الاحتلال لباحات الأقصى ومنع إقامة الشعائر الدينية"، وقال: "العدو يمنع الصلاة ويهين الأقصى، فأين العرب والمسلمون؟"

وأشار إلى أن ما يجري من تطبيع وخضوع عربي لن يستمر، متوقعًا "ثورات شعبية عارمة في دول وقوى كانت قد طبعت مع الاحتلال"، مؤكدًا أن "فلسطين في قلب الأمة، والمقاومة هي لسان حال الأحرار في كل مكان".

معركة متصاعدة

وأكد الوتيري أن اليمن "جاهز لكل الاحتمالات"، قائلاً إن غرفة العمليات اليمنية "وضعت كل القواعد الأمريكية في الخليج في مرمى الصواريخ، وحددت مواقعها بدقة، وكل المطارات التي تحتوي على أدوات أمريكية سيتم استهدافها".

وبيّن أن "العدو الإسرائيلي يعيش عزلة متفاقمة، ومئات الآلاف من المستوطنين يفرون عبر الموانئ، فيما غزة والمقاومة تكتب فصلاً جديدًا من التاريخ".

في السياق، كشف الخبير العسكري، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد زودت الاحتلال بمعلومات استخباراتية حول أماكن زارتها في إيران، مشدداً على أنها "تواطأت مع الموساد الإسرائيلي في استهداف مواقع إيرانية".

وأكد أن طهران أخلت المواقع الحساسة مسبقًا وزرعت أهدافًا وهمية كـ"مجسمات لطائرات" لخداع الاحتلال، مضيفًا: "تم استنزاف العدو من اليوم الأول، وهناك محاسبة قادمة لهذه الوكالة".

المصدر / فلسطين أون لاين