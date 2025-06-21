آخر التَّطوُرات.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 624

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 624 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أنّ حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,401 شهيد، 18,060 إصابة، فيما أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,706 شهداء و 130,101 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لآخر تقاريرها.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أُصيب عدد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية بنيران جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وشنَّ طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على الشجاعية والتفاح وجباليا شمالي قطاع غزة، بينما واصل عملية نسف المباني السكنية في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين شرقي مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.

كما أصيب مواطنان، برصاص قوات الاحتلال الذي استهدف خيام إيواء النازحين قرب منطقة أصداء شمال غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل كثيف باتجاه منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين