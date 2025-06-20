مظاهرات في موريتانيا والمغرب واليمن تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران

متابعة/ فلسطين أون لاين

في تصعيد شعبي لافت، خرجت حشود جماهيرية في عدة دول عربية، الجمعة، في مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والهجوم الإسرائيلي المدعوم أمريكياً على إيران.

ففي موريتانيا، تظاهر مئات المواطنين في العاصمة نواكشوط عقب صلاة الجمعة أمام "الجامع الكبير"، استجابة لدعوة أطلقتها "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة من بينها: "من شنقيط التحية إلى غزة الأبية"، و"لا مكان لا مكان بيننا للأمريكان"، و"نرفض العدوان على إيران".

كما حمّل المحتجون واشنطن المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة وتصعيدها العسكري ضد إيران، مطالبين بوقف الدعم الأمريكي لتل أبيب.





وفي المغرب، تظاهر الآلاف في عدة مدن بينها الناظور وطنجة ومكناس وأكادير وتيفلت والجديدة، في الجمعة الـ81 للاحتجاجات المتواصلة دعماً لغزة، بتنظيم من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة".

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وأعلام فلسطين، ولافتات تؤكد دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، تحت شعار موحد: "هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون".

وأكد المشاركون رفضهم لما وصفوه بـ"مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة"، ودعوا إلى تحرك شعبي عربي وإسلامي واسع نصرةً للمقاومة ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني.

أما في اليمن، فقد شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى من بينها الحديدة وصعدة وذمار والجوف وعمران، تظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف، بدعوة من زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، تحت شعار: "ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيو-أمريكي".

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية والإيرانية، ورددوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتدعو لدعم المقاومة. وأكد بيان صادر عن الجهة المنظمة للمسيرات "موقف اليمن الثابت في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين"، مشيراً إلى أن الرد الإيراني على إسرائيل "يمثل كل أمة الإسلام ويقف خلفه كل المؤمنين الأحرار".

ويأتي هذا الزخم الشعبي في وقت تشن فيه إسرائيل، منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، هجوماً واسعاً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين، وردّت طهران بقصف صاروخي مكثف على العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

وفي غزة، تتواصل الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أسفرت الحرب عن أكثر من 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط تدهور كارثي في الوضع الإنساني.