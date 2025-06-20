"ميرسك" تعلّق رسوّ سفنها في ميناء حيفا "الإسرائيلي"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم، الجمعة، تعليق رسوّ سفنها مؤقتًا في ميناء حيفا شمال إسرائيل، على خلفية التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وقالت الشركة في بيان إن القرار جاء "نظراً للمخاطر المحتملة على سلامة أطقم السفن جراء النزاع القائم"، مؤكدةً أن باقي عملياتها في المنطقة—including ميناء أسدود—ستستمر دون تعديل.

ويأتي القرار في ظل موجة من الهجمات الجوية المتبادلة، حيث شنت إسرائيل، منذ 13 يونيو/حزيران، غارات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية، فيما ردّت طهران بهجوم صاروخي واسع استهدف مواقع في تل أبيب وحيفا، تسبّب بخسائر بشرية ومادية، وفق بيانات رسمية.

وتتهم تقارير حقوقية مناهضة للحروب شركة ميرسك بالتورّط الكامل في سلسلة توريد الأسلحة المستخدمة في العدوان العسكري الإسرائيلي، من تصنيع المكونات وتجميع الأسلحة إلى تسليمها، لا سيما الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".

وأشارت التقارير إلى أن ميرسك تولّت شحن ما لا يقل عن 310 أجنحة "إف-35" بين عامي 2019 و2024، ما يكفي لتجهيز نصف الطائرات التي سُلّمت عالميًا، بينها 18 طائرة لإسرائيل، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 1000 شحنة عسكرية بلغ وزنها أكثر من 15 مليون رطل.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

وتواصل إيران الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر عليها ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، مستهدفةً بالصواريخ الباليستية والمسيّرات مواقع عسكرية واستراتيجية للاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.