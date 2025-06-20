حماس: المجازر الدَّامية بحقِّ المُجوَّعين أصبح هدفًا ثابتًا لجيش الاحتلال وعنوانًا لحربه الإجرامية

ارتكب جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، سلسلة مجازر مروعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، راح ضحيتها نحو أربعين شهيداً، جراء القصف على المنازل وخيام النازحين، وإطلاق النار المباشر تجاه المجوّعين حول مراكز السيطرة الصهيونية الأمريكية على المساعدات الإنسانية.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ جيش الاحتلال لا يستهدف سوى المدنيين العزّل، ويُمعن عمدًا في قتل العشرات منهم يوميًا، في سياسةٍ دمويةٍ ممنهجة، تهدف إلى إبقاء هذا المشهد الوحشي قائمًا ومتصاعدًا؛ فقتل الأطفال والنساء والأبرياء هو هدف يومي ثابت لجيش الاحتلال، وعنوان رئيسي لحربه الإجرامية ضد شعبنا.

وطالبت "حماس" في تصريح صحفي، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمّل مسؤولياتها، وتوثيق هذه المجازر والانتهاكات المروعة بحق شعبنا، والعمل على رفع ومتابعة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

وجددت نداءها لشعوبنا العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، لتصعيد الضغط على الاحتلال وداعميه في كل المحافل، والعمل لعزل ومقاطعة الكيان الفاشي، وكسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا، ودعم صموده في معركته من أجل الحرية والكرامة وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين