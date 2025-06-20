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"بعد ساعات من توغله في حولا وميس الجبل"

بالفيديو إصابات بقصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

20 يونيو 2025 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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إصابات بقصف الاحتلال مركبةً جنوبي لبنان

أصيب عدد من اللبنانيين، اليوم الجمعة، إثر استهداف مسيرة الاحتلال مركبة بمدينة صور جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق العباسية عند مفترق حرج البلدة بمدينة صور، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجرت منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل بعد توغلها داخل الأراضي اللبنانية، فيما استولت على جرافة من أحد المنزلين في ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي المحتلة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا على لبنان تحوّل في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال "الإسرائيلي" و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكب الاحتلال آلاف الخروقات له، خلّفت ما لا يقل عن 216 شهيدًا و508 جرحى.

وفي تحد للاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #قصف في لبنان #طوفان الأقصى

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