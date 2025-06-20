أبو زهري: جاهزون للإفراج عن الأسرى الصَّهاينة دفعةً واحدة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، جاهزية الحركة للإفراج عن الأسرى الصهاينة دفعة واحدة إذا توفرت ضمانة دولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة.

وقال أبو زهري في تصريحات صحفية، أمس الخميس، "ليس هناك آلية توزيع للمساعدات في قطاع غزة هناك مصائد للموت"، مشيرًا إلى ارتقاء العشرات من الشهداء في كل مرة عند مراكز توزيع المساعدات في مجازر يرتكبها العدو الصهيوني بغطاء أمريكي.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن إجمالي شهداء مجازر المساعدات؛ ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات، ارتفع إلى قرابة الـ 400 شهيد وأكثر من 3000 مصاب، منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وفيما يتعلق بعدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على إيران، أوضح أبو زهري أنّ ⁠العدوان الصهيوني على إيران هو عدوان على كل الأمة.

وأضاف ⁠"العدوان على إيران هو عدوان علينا جميعا ويجب أن يكون جميع أحرار العالم في مواجهته".

وتابع " نحن إلى جانب إيران في مواجهة العدوان الصهيوني ونحذر أمريكا من الانخراط في المعركة لأنها ستكون في مواجهة الأمة جميعاً".

وبدأت "إسرائيل" فجر 13 يونيو/حزيران الجاري هجومًا واسعًا على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين