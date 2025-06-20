من بينهم أسرى محرَّرون وأطفال.. الاحتلال يُواصل حملات الاعتقال في الضَّفة الغربيَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث طالت الحملة أسرى محررين وكتابًا وأطفالًا، بالإضافة إلى عدد من الشبان.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صيام من حي عين اللوزة في بلدة سلوان، بعد اقتحام منزله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد خالد جوابرة ونور خالد جوابرة من بلدة يعبد جنوب المحافظة، بعد مداهمة منزلهما، كما اعتقلت الشابين سليمان زياد نزال ومحمد مفيد نزال من بلدة قباطية.

وفي جنين أيضًا، نفّذت قوات الاحتلال اعتقالًا طال الكاتب والأسير المحرر ثامر سباعنة ونجله وطن سباعنة، وهو طالب في مرحلة الثانوية العامة (التوجيهي)، في استهداف واضح للأسرى السابقين وعائلاتهم.

وفي محافظة رام الله، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر أحمد جبريل الزبن من بلدة مزارع النوباني، وهو من المعتقلين القدامى وقد أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية خرسا جنوب مدينة دورا، وهم: تامر نادر الفقيات، وإبراهيم أحمد أبو راس، ووسيم عدنان اطبيش، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة تصعيد مستمرة تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي، تستهدف من خلالها الأسرى المحررين وأفراد عائلاتهم، في محاولة للضغط والترهيب، لا سيما مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية لطلبة الثانوية العامة.

قائمة المعتقلين:

- محمد صيام – عين اللوزة – بلدة سلوان – القدس

- محمد خالد جوابرة – بلدة يعبد – جنوب جنين

- نور خالد جوابرة – بلدة يعبد – جنوب جنين

- الكاتب والأسير المحرر ثامر سباعنة – جنين

- الطالب في الثانوية العامة (التوجيهي) – وطن ثامر سباعنة – جنين

- سليمان زياد نزال – بلدة قباطية – جنوب جنين

- محمد مفيد نزال – بلدة قباطية – جنوب جنين

- الأسير المحرر أحمد جبريل الزبن – بلدة مزارع النوباني – رام الله

- تامر نادر الفقيات – قرية خرسـا – جنوب دورا – جنوب الخليل

- إبراهيم أحمد أبو راس – قرية خرسـا – جنوب دورا – جنوب الخليل

- وسيم عدنان اطبيش – قرية خرسـا – جنوب دورا – جنوب الخليل

المصدر / مكتب إعلام الأسرى