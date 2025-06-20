54 مصابًا في سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع المُحتل

أعلن الإسعاف "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، إصابة 54 مستوطنًا، جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

وأكدت بلدية بئر السبع، أن الصاروخ الإيراني أصاب بشكل مباشر مبنى في المدينة، في حين تداولت منصات مشاهد من موقع سقوط الصاروخ.

وأقر جيش الاحتلال بأن الصاروخ الإيراني سقط بشكل مباشر في بئر السبع ولم يتم اعتراضه.

ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، استهداف "حديقة الفضاء السيبراني"، في بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة، بالصواريخ، وتحديدًا مبنى شركة "غاف-يام 4"، مشيرا إلى أن الضربة ألحقت أضرارًا جسيمة بالموقع.

وذكر الحرس الثوري في بيان، أن "الصاروخ الإيراني الذي سقط في بئر السبع استهدف مقرًا يعمل في المجال السيبراني ويتعاون مع الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن "الهجوم جاء لكون الموقع جزءًا من منظومة دعم العدوان، وليس مجرد كيان مدني، إذ يشمل أنشطة سيبرانية متقدمة".

وأشار إلى أن "الهجوم طال مساكن لأشخاص يعملون في مجالي التجسس والذكاء الاصطناعي، ويتعاونون بشكل مباشر مع الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية".

وفي ذات السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "الهجوم الصاروخي الباليستي من إيران استهدف منطقة (CyberSpark) في بئر السبع، وأن المبنى المتضرر هو (Gav-Yam 4)، الذي يُعد جزءًا من الحديقة السيبرانية".

وتابعت: "الموقع يقدم لجيش الاحتلال خدمات أمنية متقدمة في مجال الأمن السيبراني، ومن المرجح أن المبنى المستهدف يضم مساكن للعاملين في مجمع الأمن السيبراني، بمن فيهم موظفون من شركات مثل مايكروسوفت و(IBM)، أو ضباط تقنيون في وحدات الجيش المرتبطة بالمجمّع".

وأغلقت شركة القطارات الإسرائيلية محطة بئر السبع، بسبب تعرضها لأضرار بسبب الصاروخ الإيراني، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أضرارا لحقت بشقق سكنية جراء سقوط الصاروخ الإيراني جنوب الأراضي المحتلة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" باندلاع حريق قرب مكتب شركة مايكروسوفت في بئر السبع بعد هجوم إيراني.

وأمس الخميس أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ تجاه الاحتلال، سقط بعضها في عدة مواقع بتل أبيب وبئر السبع، وفق إعلام عبري، في سياق تبادل القصف بين البلدين المستمر منذ الجمعة.



وقالت القناة 12 العبرية إن مبنى في وسط الأراضي المحتلة تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، بينما لحقت أضرار كبيرة بأربعة مبانٍ قريبة من موقع الحادث.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات