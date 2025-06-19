القسَّام تعلن عن عمليَّتين نوعيَّتين توقِّعان قتلى وجرحى بجباليا والشَّجاعيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن مقاوميها تمكنوا من تدمير ثلاث دبابات ميركافاه شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، وذلك عبر تفجير ثلاث عبوات أرضية شديدة الانفجار.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تدمير 3 دبابات ميركافاه بعبوات أرضية شديدة الانفجار، وقد رصدوا تناثر بقايا الدبابات في المكان".

وفي بلاغ منفصل، أفادت القسام، بتمكن أحد مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي شرق شارع المنطار، في منطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت ، في تصريح مقتضب، أن العملية نُفذت بعد رصد دقيق لتحركات قوات الاحتلال في المنطقة، مشيرة إلى أن المجاهدين عادوا إلى مواقعهم بسلام بعد تنفيذ المهمة، وذلك بتاريخ 6 يونيو 2025.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 866 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.