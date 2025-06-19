استشهاد فلسطينيّ برصاص المستوطنين شمال الخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استُشهد الشاب محمد أحمد الهور، وأُصيب سبعة مواطنين آخرين برصاص المستوطنين في بلدة صوريف شمال غرب محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت المنطقة المعروفة بـ”القرينات” في بلدة صوريف، وأضرمت النيران في أراضي المواطنين الزراعية.

وأضافت المصادر، أنه وعندما هرع الأهالي لمحاولة إخماد الحريق، أطلق المستوطنون الرصاص الحي بشكل مباشر تجاههم.

وأدى إطلاق النار إلى استشهاد الشاب الهور، فيما أُصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة، من بينهم إصابة وصفت بالخطيرة.

وتم نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج، بينما يتلقى آخرون الرعاية الطبية في أحد المراكز الصحية داخل البلدة.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط دعم ومساندة من جيش الاحتلال، في محاولة لفرض مزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية.