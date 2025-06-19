الصِّحَّة: 69 شهيدًا و 221 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 69 شهيدًا (بينهم 2 شهداء انتشال)، و 221 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة 12 شهيدًا، وأكثر من 172 إصابة.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,401 شهيد، 18,060 إصابة، فيما أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,706 شهداء و 130,101 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين